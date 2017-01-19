Луганская ТЭС с 2014 года отрезана от энергосистемы Украины. Работает автономно (Видео). Новости

Концерн «Укрэнерго» объявил тендер на строительство новой подстанции в Луганской области. Через год-полтора она должна соединить Луганскую ТЭС с объединенной энергосистемой Украины. Пока же единственная электростанция, которая дает свет жителям севера Луганщины, работает автономно. И так с августа 2014 года, когда во время боевых столкновений была разрушена последняя из 12 линий электропередач. Они соединяли ТЭС с украинской энергосистемой.

В городе Счастье ведущий инженер электротехнической лаборатории ДТЭК Луганская ТЭС Олег Мошенец показывает последствия одного из многочисленных обстрелов, которым подвергалась станция. На этом предприятии инженер проработал почти 40 лет. Вспоминает, что тяжелее всего проходилось энергетикам в 2014 году – станция несколько раз останавливалась, полыхали пожары. Однако, несмотря на боевые действия, инженер каждый день приходил на работу.

«Дважды шел на работу – дважды попадал под обстрел. Бывало, приходишь домой: перекусил и в подвал, потому что где-то после 6 часов начинается [обстрел]. И так до 12 ночи обычно. После полуночи возвращаешься в дом, ложишься. Спишь – не спишь, и на работу», – рассказывает Олег Мошенец.

Сергей Савченко надевает бронежилет. Их еще летом 2014 года выдали сотрудникам станции. Без них, рассказывает начальник смены цеха, работники не смогли бы чинить поврежденные снарядами резервуары и водоводы во время интенсивных обстрелов.

«Мы с монтером надели жилеты эти, пытались 4 раза выбежать на аварийный участок, но все время возобновлялись обстрелы. После затишья надели жилеты и побежали вдвоем устранять аварии», – вспоминает начальник смены электрического цеха Сергей Савченко.

Сейчас Луганская ТЭС обеспечивает электричеством весь север Луганской области – это более миллиона потребителей. Из-за боевых действий станция оказалась отрезана от энергосистемы Украины и работает автономно. Из-за этого, рассказывают энергетики, предприятие работает не на полную мощность.

9-й блок сейчас несет нагрузку 137 мегаватт, 13-й – 139 мегаватт. Суммарная нынешняя нагрузка – 433 мегаватта. А при полной мощности станция должна давать 1200 мегаватт.

Два блока Луганской ТЭС модернизировали буквально накануне начала военного конфликта на Донбассе, в 2013 году. Даже во время самых ожесточенных столкновений станция не прекращала свою работу. Последствия обстрелов ликвидировали. Только за прошлый год на ДТЭК Луганской ТЭС отремонтировали 5 из 6 действующих блоков, потратив на это более 50 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»

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