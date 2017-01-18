В аптеках 6-ти регионов Украины переселенцы могут покупать лекарства с минимальной наценкой. Новости

Общественное движение «Земляки» реализует в шести регионах Украины программу «Доступные лекарства», благодаря которой переселенцы могут приобретать в аптеках лекарства с минимальной наценкой в 7%. Традиционная аптечная наценка составляет 15-35%. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил лидер движения Геннадий Борисичев.

Борисичев отметил, что движение «Земляки» было создано из переселенцев и жителей Донбасса на всей территории Донецкой и Луганской областей, первоначально его целью было отстаивать и защищать свои права перед центральными органами власти. «Но начали поступать просьбы помочь людям с приобретением лекарств. Сначала мы отказывались, аргументируя это тем, что мы не благотворительный фонд, а созданы с целью самоорганизации населения и сами себя должны вытаскивать из той ситуации, которая сложилась. Но когда таких обращений уже было большое количество, мы все-таки решили что-нибудь сделать и придумали социальную программу, которая называется "Доступные лекарства", в рамках которой мы боролись с предпринимателями не за скидки, а за минимальные наценки. Это колоссальная разница в ценообразовании», – сказал лидер движения.

Он пояснил, что обычная рыночная наценка по всей Украине – от 15 до 35%. «Мы просили и убеждали предпринимателей, чтобы для жителей Донбасса и переселенцев наценка составляла не более 7%», – констатировал Борисичев.

Общественник пояснил, что они приходили к предпринимателям с конкретными аргументами, чтобы их как-то заинтересовать. В частности, вышли на несколько аптечных сетей, и на их учредителей. Диалог был примерно следующий:

– У вас в аптечных сетях нету очередей в аптеках, правильно?

– Правильно.

– Соответственно, у вас в любом случае есть простой.

– Да, конечно.

– А в этот момент «простоя» электроэнергия потребляется? Холодильники с препаратами работают? Фармацевтам заработные платы платить надо?

– Да.

«Мы сказали, что готовы "простой", который есть между основными посетителями, восполнять переселенцами. К примеру, в Киеве 130 тыс. переселенцев, в Донецкой области – 150 тыс. и так далее. Конечно же, 80% предпринимателей говорили, что им это не интересно. Но, к нашему счастью, нашлись и прагматичные предприниматели, которые посчитали, что наценка 7%, в принципе, может им покрыть электроэнергию и другие технические растраты», – поделился результатом переговоров Борисичев.

Правда, 7% не покрывает всех растрат аптечников, «но для них это приятный бонус к основным расходам». «Мы объяснили им, что за счет переселенцев у них будет достаточно повышен товарооборот, что в дальнейшем может стать хорошим аргументом для производителя или оптового дилера», – подчеркнул лидер движения «Земляки».

Он уточнил, что в Киеве пошли на встречу переселенцам 2 аптечные сети, у каждой из которых, в среднем, около 25 аптек. «То есть по Киеву практически в любом районе такую аптеку можно найти. Также в программе участвуют еще Киевская, Сумская, Черкасская, Житомирская области и город Мариуполь», – резюмировал Борисичев.