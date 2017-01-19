На Донетчине создают первую областную больницу. Потому что прежняя – на неподконтрольной территории. Новости

В 2017 году в Мариуполе будет создана областная клиническая больница для подконтрольной территории донецкого региона. Об этом 18 января на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«112 млн грн выделяем в этом году из бюджета области на создание областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе. Создаем ее на базе Городской больницы №2. Это первый транш. Треть этой суммы пойдет на ремонт и термомодернизации здания. Остальные средства будут направлены на оснащение больницы современным оборудованием», – сообщил губернатор.

Он отметил, что 18 января в ходе визита в Мариуполь «обсудили стратегию развития предприятия. Это будет замечательная и очень нужна больница, потому все медицинские учреждения области третьего уровня остались на оккупированной Россией территории».

Всего в этом году в медицинскую сферу Донетчины планирует вложить более 500 млн грн.

«Ориентировочно 350 млн грн – из областного бюджета, более 150 млн – за счет средств, перераспределенных с временно оккупированной территории. Будем также привлекать средства от международных донорских организаций. Эти средства пойдут на Областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе, диагностический центр в Славянске, оснащение фельдшерско-акушерских пунктов и диспетчеризацию первичной помощи», – детализировал Жебривский.

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