В Краматорске дело о взыскании с волонтеров-зоозащитников 20 тыс. грн будут слушать заново. Главная

В Краматорске 18 января в городском суде прошло предварительное рассмотрение заявления краматорского фонда защиты животных «Друг» о пересмотре вынесенного ранее заочного решения, согласно которому волонтеры должны были выплатить 20 тыс. грн гражданину, обратившемуся в суд за возмещением морального ущерба.

Заочное решение было вынесено в связи с неявкой ответчиков в суд, однако, как уверяют в фонде, повесток они не получали. Поэтому и подали апелляционную жалобу.

По словам руководителя фонда Натальи Титомир, на заседании суда 18 января было принято решение об отмене ранее вынесенного заочного вердикта, и дело будет рассматриваться по-новому. Первое заседание по делу назначено на 31 января, начало слушаний в 14:00.

Напомним, в Краматорске волонтеры благотворительного фонда защиты животных «Друг» попали в сложную ситуацию: частное лицо выиграло у них суд, оценив понесенный моральный ущерб в 20 тыс. грн. Помимо указанной суммы, фонд обязали также удалить ранее распространенную в социальных сетях информацию и публично извиниться перед истцом.

Источник: ОбщеЖитие

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