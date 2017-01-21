Многодетная семья оказалась на улице. Пристанище нашли в заброшенном доме (Видео). Главная

Оксана Беляжинская и ее пятеро детей из поселка Польное (Волновахский р-н, Донецкая обл.) после развода оказались на улице. Временный приют семья нашла в заброшенном доме. Благо, таких в поселке немало.

В поселке даже днем редко кого можно встретить на улице. С началом военных действий многие жители покинули населенный пункт, каждый второй дом опустел, также как и соседний с тем, в котором поселилась многодетная семья.

«Рядом с нами дом пустой. Он уже давно стоит, люди уехали», – говорит женщина.

Дому требуется ремонт: в стенах трещины, сквозь которые задувает ветер, от печки осталось пустое место, да растрескавшийся потолок. Порой температура в доме опускается почти до 0 градусов. Однако на спартанские условия Беляжинские не жалуются. С ними живет и домашний любимец Чип.

«Он давно с нами живет», – говорят дети про верную собаку.

Из доходов у Оксаны только социальное пособие на детей. Найти работу в Польном сегодня невозможно. Единственное предприятие по хранению и переработке зерна закрыто. На территории – груда металлолома.

Главный источник выживания для каждого жителя – гуманитарная помощь, которую привозят в поселок волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Эти наборы выживания спасают посельчан весь последний год.

«В Польном мы выдаем наборы всем жителям, кроме работоспособных мужчин. Населяемость поселка в мирное время составляла до 300 человек, на сегодняшний день здесь осталась ровно половина людей. Из них действительно это старики и женщины с детьми», – поясняет координатор мобильных бригад выдачи Штаба Рината Ахметова Юлия Малахова.

Каждый раз ребятишки весело разбирают полученные пакеты с продуктами. Здесь – мука, каши, сахар, консервы, коробки конфет. Их мама с радостью планирует предстоящий обед: «Из муки получаются хорошие блинчики, дети очень любят с вареньем».

Одного продуктового набора многодетной семье хватает надолго.

Мамин помощник – 16-летний Гена. После школы парень спешит расчистить выпавший ночью снег на дорожках.

После выполненной работы приходит время развлечений. Ребятня катается на санках и играет в снежки, спеша использовать погожие зимние денечки. Эти снежные радости помогают забыть детям недавние страшные дни, когда, спасаясь от обстрелов, семья сидела в подвале.

Самая большая семья Оксаны и ее ребятишек – это, чтобы на Донбасс наконец-то пришел мир, и они смогли вернуться к привычной жизни.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: