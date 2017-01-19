В «ДНР» 67 тысяч водителей ездят с «республиканскими» номерными знаками . Главная

«МРЭО ДНР» за 2016 год выдали более 62 тыс. номерных знаков «республиканского» образца. Об этом сообщает «госавтоинспекция МВД ДНР».

«В 2016 году подразделениями МРЭО ГАИ ДНР проведено 62 640 регистрационных операций транспортных средств с выдачей номерных знаков и регистрационных документов ДНР», — говорится в сообщении.

Всего с момента начала процесса регистрации авто, номерные знаки получили 67 026 автовладельцев.

Отметим, что процесс выдачи номерных знаков «ДНР» начался с момента открытия межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов 26 мая 2015 года. На сегодняшний день в «ДНР» работают 5 МРЭО – в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево и Шахтерске.

Как сообщалось ранее, в связи с трудностями в оформлении украинских номерных знаков в «ДНР» возник новый вид преступления, когда злоумышленники снимают госномера с авто и возвращают их за выкуп.

Читайте также: