В прошлом году границу Украины пересекли 89,2 млн человек. Главная

За 2016 год пограничники проверили на границе 89,2 млн человек (на 12% больше, чем в прошлом году) и 20,5 млн транспортных средств. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после заседания коллегии Госпогранслужбы, на котором состоялось подведение итогов оперативно-служебной деятельности ведомства в 2016 году.

По сведениям министра, почти 28 тыс. человек получили отказ на въезд в Украину.

«473 человека намеревались пересечь границу по поддельным документам, 8855 – по недействительным, 98 искателей приключений пытались попасть в страну по чужим удостоверениям личности, а 495 – совсем без документов», – написал Аваков.

По его словам, обнаружено и изъято 932 единицы оружия, 60 500 боеприпасов, 19,5 кг взрывчатых, 178 кг наркотических и психотропных веществ, 184,5 кг прекурсоров.

«Подразделения Госпогранслужбы отреагировали почти на 9 тыс. сообщений по линии Международной организации уголовной полиции, из них реализовали более 2 тыс. сообщений о лицах и транспортных средствах, которые находились в розыске», – отметил Аваков.

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