Обмен пленными на Донбассе. Хронология процесса. Главная

Вопрос обмена пленными в последнее время стал довольно острым, а порой и скандальным. Если в 2014 году обмены пленными проходили пусть и хаотично, но довольно активно, с марта 2015 года процесс фактически забуксовал. Об этом пишет «Голос столицы».
Приводит издание и хронологию обмена, которая выглядит так:
- 5 сентября 2014 года: первые договоренности об обмене пленными;
- 12 сентября 2014 года: под Донецком проходит первый обмен пленными. Освобождены 57 человек, а спустя два дня еще 73 военных;
- 20 – 21 сентября 2014 года: новый обмен. Каждая из сторон передает по 66 пленных;
- 28 сентября: Украина передает «ДНР» 60 пленных в обмен на 30 украинских силовиков;
- 26 декабря 2014 года: под Донецком украинские власти обменивают 222 человека на 145 пленных. Обмен стал самым крупным с начала переговорного процесса;
- 21 февраля 2015 года: каждая из сторон передает по 66 пленных. Как отмечает издание, после этого обмены если и возобновлялись, то не были многочисленными;
- август 2015 года: обмен с «ДНР» по схеме «12 на 12»;
- октябрь 2015 года: обмен с «ЛНР» по схеме «11 на 9»;
- 20 февраля 2016 года: обмен по схеме «3 на 6»;
- 26 февраля 2016 года: обмен у Счастья по схеме «3 на 6»;
- 27 декабря 2016 года: передача украинским властям Анжелики Пресняковой и Ольги Сворак;
- 29 декабря 2016 года: Украина передала «ДНР» 15 человек.
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