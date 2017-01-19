Александр Хуг 19 января с рабочим визитом посетит Мариуполь. Главная

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня, 19 января, посетит Мариуполь (Донецкая обл.) с рабочим визитом. Об этом рассказала ассистент отдела по работе с прессой и публичной информации СММ Мария Алексевич, сообщает «Укринформ».

«19 января первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с рабочим визитом в Мариуполе. Он посетит Мариупольский государственный университет и школу в пгт. Талаковка и осуществит ряд патрулей в районе. Кроме того, планируется проведение пресс-конференции в Мариуполе», – сказала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в «ДНР» ждут первого зама СММ ОБСЕ Александра Хуга.

Читайте также: