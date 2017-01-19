Из-за скандала с «Битвой экстрасенсов» СТБ могут оштрафовать на четверть миллиона. Главная

Реакция Нацсовета по телевидению и радиовещанию на показ телеканалом СТБ выпуска программы «Битва экстрасенсов», участниками которого выступили российские военные, ожидается уже в ближайшее время. Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», этот вопрос чиновники планируют рассмотреть сегодня, 19 января.

При этом издание не исключает, что каналу будет объявлено предупреждение или наложен штраф (за пропаганду органов государства-агрессора – 10% лицензионного сбора, а это около 250 тысяч грн.).

На самом же канале признали ошибку своих сотрудников.

«Каждый выпуск программы перед выходом в эфир должен оцениваться на соответствие действующему законодательству Украины. Если у сотрудника, отвечающего за выход программы, возникают сомнения, он обращается в юридическую службу канала за консультацией, после чего принимается соответствующее решение. В ситуации с данным выпуском "Битвы экстрасенсов" у наших коллег возникли сомнения, но обращения к юристам не поступили. К сожалению, они неверно оценили контент и присутствие в кадре людей в камуфляже, расценивая "Битву экстрасенсов" исключительно как соревнование людей со сверхспособностями. Мы ни в коем случае не снимаем с себя ответственности за возникшее нарушение технологии допуска программы в эфир и признаем, что такие действия недопустимы и противоречат редакционной политике СТБ», – сообщили изданию в пресс-службе канала.

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