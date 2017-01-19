На Донетчине последние два года рождалось примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. Главная

В первые дни наступившего года в городах Северного региона Донбасса родилось больше мальчиков, чем девочек. Мальчики открыли сезон рождаемости-2017 в Краматорске, Славянске, Константиновке, Покровске и Доброполье. Девочки первыми появились на свет в Мирнограде и Дружковке. Первый новорожденный в Добропольском роддоме появился на свет 2 января, вслед за ним родились еще два мальчугана и две девочки.

Всего в течение прошлого и позапрошлого годов родилось примерно одинаковое количество мальчиков и девочек. По городам цифры разнятся.

Самыми популярными именами для девочек стали Мария, Кира, Полина, София и Камила. Мальчиков называли Максимами, Михаилами, Александрами, Владимирами, Дмитриями и Егорами. Не обошлось и без необычных имен. Например, совсем скоро в детские сады пойдут Николь, Анасия, Даниэлла, Глафира и Ариадна. Составят им компанию Прохор, Платон, Эрик, Аристарх, Самир и Амадей.

Источник: Знамя Индустрии

Читайте также: