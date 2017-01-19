Крещение в Мариуполе: море обмелело, и жители купаются в организованном спасателями фонтане (Фото). Новости

Сегодня тысячи жителей Мариуполя (Донецкая обл.) окунутся в холодную воду – православные христиане празднуют Крещение. Самые отважные решили не откладывать купания на потом и отправились к водоемам ночью. Как рассказал начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай, жители Левобережья начали купания в 22.00 18 января, а в Приморском районе – в 23.00.

Однако на местах купаний на морском побережье жителей ждал сюрприз: впервые за последние годы море обмелело на 1,5 метра. Таким образом в организованной купели на аварийно-водолазной станции уровень воды достигает 0,5 метра, на Левобережье воды по щиколотку.

Чтобы хоть как-то выйти из сложившейся ситуации, спасатели установили помпу и качают воду, таким образом создавая фонтан. Иного выхода нет.

«Мы даже вышли на лед на расстояние 50 метров от берега и там точно также мелко. Но людей на лед пустить мы не можем, он очень хрупкий», – отметил Татай.

На станцию приходят целыми семьями с детьми. Многие отжимаются в воде, кто-то приседает. Большинство горожан купаются под фонтаном. На спасательной станции работают раздевалки, стоят бочки для обогрева и бесплатно поят чаем. А вот кулеш пока не раздают – общественники еще не успели «разложиться».

Отметим, что подобная отмель наблюдается по всему побережью. Окунуться в воду с головой можно только на водоемах в городских поселках Сартана, Талаковка, Каменск.

Источник: Сайт города Мариуполя

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