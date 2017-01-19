В Краматорске хотят создать коммунальное предприятие, которое решит проблему бродячих животных. Главная

В Краматорске хотят создать коммунальное предприятие, которое решит проблему бродячих животных

19.01.17 10:58 vp.donetsk.ua Новости 15

В Краматорске хотят создать коммунальное предприятие, которое решит проблему бродячих животных

Чиновники Краматорска (Донецкая обл.) рассматривают вопрос создания КП «Друг», которое будет заниматься проблемой бродячих животных.

Городские власти видят три варианта подхода к проблеме бродячих животных – один из них создание коммунального предприятия, на которое необходимо будет выделить около 3 млн грн. Кроме того, рассматривается вариант работы в городе мобильных групп волонтерских организаций и создание специализированного сектора при одном из существующих коммунальных предприятий города, в частности – на базе КАТП.

«Таким образом, можно существенно сократить расходы. Кроме того, есть предварительная договоренность с отделом полиции – они могут предоставить часть питомника, чтобы была возможность передержки животных», – отметил заместитель городского головы Сергей Боевский.

В ходе обсуждения вопроса руководитель Фонда защиты животных «Друг» Наталья Титомир отметила, что варианты мобильных групп и создание специализированного сектора не походят.

«В таком случае городу не будет оказываться какая-либо помощь от международных и волонтерских организаций. Более того, спустя год проработки вопроса с городской властью так и не была принята программа, которая определит дальнейшие шаги в этом направлении», – считает Титомир.

По итогам рассмотрения вопроса чиновники взяли таймаут: вопрос пока остается «сырым», и его необходимо проработать. Впрочем, соответствующую программу пообещали вынести уже на февральскую сессию.

Источник: Восточный проект

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