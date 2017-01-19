В Славянске вопросом бродячих собак займутся не раньше 2018 года. Главная

В Славянске (Донецкая обл.) городские власти планируют строительство питомника, куда будут определять бродячих животных со всех близлежащих городов и районов. Информацию об этом озвучил Славянский городской голова Вадим Лях в ходе брифинга 17 января.

Поводом брифинга стало выступление на аппаратном совещании представителя городской санэпидстанции Галины Шишовой. По ее словам, на улице Васильевской (бывшая улица Октябрьской Революции) обитает особо злобная собака, которая в буквальном смысле не дает прохода людям. «Мы неоднократно подавали заявки в соответствующую службу, но реакции не было. Собака по-прежнему кусает граждан», – возмутилась санитарный врач.

Однако руководитель Коммунального автотранспортного предприятия (КАТП), которое курирует в городе вопрос бездомных животных, Константин Водопьянов эмоционально объяснил, что по заявке на отлов данного пса они выезжали, но общественность дома, защищая четвероногого друга, вызвала полицию.

Такие ситуации в Славянске не редкость – граждане часто жалуются на то, что от бездомных собак нет прохода, они представляют опасность. Не менее распространены и другие призывы и заявления о том, что о животных нужно заботиться, а с ними обращаются бесчеловечно.

Кроме того, в настоящий момент вольеры, размещенные на территории КАТП, рассчитаны лишь на временное содержание 40 собак (а сейчас в них находится 70 животных). Они постоянно переполнены и не решают проблемы с бродячими животными в Славянске.

Комментируя ситуацию, городской голова признался, что на данном этапе выхода из нее он не видит. «Для того, чтобы уменьшить количество бродячих животных, за сезон необходимо стерилизовать 300 – 400 особей. Сделать этого мы не можем. На КАТП, где расположен приют для бездомных собак, нет условий, чтобы обеспечить уход после операции», – завил мэр города.

Однако, объяснил он, это не означает, что власть ничего не делает, и призвал потерпеть до 2018 года. Строительство питомника, куда будут собирать животных со всех близлежащих городов и районов, предположительно, начнется в следующем году.

«Решением может стать строительство регионального центра — питомника для бродячих животных. Они есть во многих городах. Будем строить такой и в Славянске. Я уже дал поручение отделу экологии заняться данным вопросом. Пока направляем письма в соответствующие инстанции», – рассказал он.

В нынешнем будут готовить проектно-сметную документацию и согласования. Все работы обойдутся в 4,5 млн грн. Разместить его планируют за очистными сооружениями между Славянском и Краматорском. Эти земли принадлежат пгт Райгородк (Славянский район), но, по мнению Ляха, руководство поселка в выделении земли не откажет, поскольку ранее было достигнуто соглашение о строительстве там полигона.

Мэр Славянска считает, что такой питомник будет рентабельным. Его штат будет насчитывать 19 человек, в их числе — ветеринары, которые займутся стерилизацией животных.

«Думаю, другие города охотно согласятся платить за отлов и содержание своих бездомных собак. Ведь эта проблема остро стоит не только в Славянске. Например, если бы подобный центр построили в Краматорске, наши депутаты, несомненно, выделили бы до 1 млн грн», – уверен Лях.

По его словам, он с коллегой — мэром Краматорска такое строительство обсуждал. Но соседи дальше разговоров не пошли. Поэтому инициативу взял на себя Славянск.

Напомним, ранее обсуждалось, что Славянск и Краматорск совместно построят питомник для бродячих животных, который будет находится за чертой города и не будет мешать жителям. Однако к этому вопросу приступят после решения первостепенной задачи – обеспечения квартирами граждан, чье жилье пострадало в результате АТО. Об этом в ответ на Facebook-пост волонтера Елены Бойко сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Источник: ТВ плюс

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