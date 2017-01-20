В Лисичанске долги по зарплате уменьшились более, чем на половину. Главная

За период времени с 1 декабря 2016 года по 10 января 2017 года задолженность по заработной плате по городу Лисичанску (Луганская обл.) уменьшилась на 45 млн 243,7 тыс. грн ( 57,4% ) и составляет на сегодняшний день 33 млн 489,3 тыс. грн в то время как на 1 декабря 2016 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Лисичанске составляла 78 млн 733 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.
Так, с начала декабря прошлого года более, чем на половину ( 69%) – на 45 млн 052,1 тыс. грн уменьшилась задолженность по заработной плате перед работниками предприятий ОАО «Лисичанскуголь», которая на 01 декабря 2016 года составила 64558,8 тыс. грн.
В декабре была ликвидирована задолженность по зарплате в категории «банкроты», за счет погашения долгов на Привольнянском заводе «Электроприбор» филиала ГП «Харьковский приборостроительный завод им. Т.Г. Шевченко».
На сегодняшний день структуру долга по зарплате можно разложить по трем составляющим:
- долг экономически активных предприятий составляет 76 млн 485 тыс. грн ( 97,14%),
- долг предприятий-банкротов – 177,9 тыс. грн (0,23%),
- долг экономически неактивных предприятий – 2070,1 тыс. грн (2,63%).
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