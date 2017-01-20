Льготы жителям прифронтовых районов: 50% коммуналки, жилье через 2 года, ссуды на 10 лет. Главная

Власти прифронтовых районов Донбасса направили в адрес Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ предложения по социальной защите граждан, пострадавших в результате боевых действий. Об этом говорится в обращении, подписанным заместителем главы Попаснянского районного совета, главы рабочей группы Николаем Чернико, текстом которого располагают «Донецкие новости».

Напомним, в ноябре прифронтовые районы (от Луганской области – Попаснянский, Станично-Луганский, Новоайдарский и от Донецкой – Бахмутский) подписали Меморандум о взаимодействии. Итогом их совместной работы стала, в том числе, разработка предложений в проект Государственной целевой программы восстановления мира в восточных регионах Украины. Данные предложения рабочая группа оформила в виде указанного обращения.

«Большая часть территории Попаснянского района подконтрольна Украине, но находится на линии разграничения между конфликтующими сторонами. В течение 3 лет АТО из-за боевых действий много людей погибло, многие получили ранения, разрушено личное жилье, пострадали объекты инфраструктуры. Значительное количество жителей района имеет статус внутренне перемещенных лиц. Но несмотря на эти события и сложные условия жизни, большинство граждан продолжают жить в своих домах и работать в учреждениях и на предприятиях своего района, тем самым обеспечивая его развитие», – говорится во вступительной части документа.

В частности, рабочая группа предлагает следующие льготы для жителей прифронтовых районов:

1) 50% скидки платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо и дополнительно 10,5 кв. м на семью) независимо от вида жилья или формы собственности на него;

2) 50% скидки платы за пользование коммунальными услугами и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

3) 30% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

4) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа работы;

5) использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

6) первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередный отвод земельных участков для личного жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

7) государством в полном объеме компенсируются убытки гражданским лицам, имущество которых было полностью или частично уничтожено в результате боевых действий. Граждане, которые получили ранения, контузию или увечье во время проведения АТО, обеспечиваются жилой площадью в течение 2 лет со дня взятия на квартирный учет;

8) получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

9) первоочередное право на вступление в жилищные кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

10) бесплатный проезд один раз в два года (в обе стороны) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (в обе стороны) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой.

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