В Северодонецке за 2016 год троллейбусы перевезли 20 млн. пассажиров, 75% – льготники . Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) за 2016 год городские троллейбусы перевезли более 5 млн. пассажиров, оплативших проезд, и втрое больше пассажиров-льготников. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.
Отмечается, что в Северодонецке троллейбус – основной общественный вид транспорта для пенсионеров, инвалидов и единственный, где они могут воспользоваться полагающимися по закону льготами. «Сейчас мы бесплатно перевозим льготников всех категорий. Мы – единственное транспортное предприятие в Восточной Украине, которое в полном объеме выполняет требования законодательства о льготном проезде. Если в соседних городах лишили права на льготный проезд представителей некоторых категорий (например, инвалидов третьей группы), то мы не делаем никаких исключений», – рассказал директор КП«Северодонецкое троллейбусное управление» Алексей Постильга.
Уточняется, в Северодонецке, в отличие от других городов Донбасса (например, Славянска), пока нет намерений увеличивать стоимость проезда в троллейбусах, составляющую сейчас 2 грн за поездку. При том, что электроэнергия существенно подорожала, в январе она обходится предприятию 2,43 грн. за киловатт, а ранее стоила – 1,29 грн.
Как сообщил директор предприятия, держаться «на плаву» удается благодаря и оптимизации производственного процесса, и поддержке городской власти. «В 2016 году нашими услугами воспользовались более 5 млн пассажиров, оплативших проезд, а пассажиров-льготников – втрое больше. Из городского бюджета выделяется компенсация на перевозку льготников. Правда, в 2016 году из государственного бюджета мы не получили ни копейки. Тем не менее, смогли прошлый год отработать нормально, без нештатных ситуаций. На 2017 год в городском бюджете заложены средства для троллейбусного управления: около 15 млн грн. Благодаря этому финансированию мы продолжим работы по замене устаревшей контактной сети», отметил он.
По словам директора КП, были куплены специальные инструменты для ремонта современных белорусских троллейбусов АКСМ-321. «Эти троллейбусы дорогие в обслуживании, но при этом они очень удобные и эффективные. Мы стараемся использовать их с максимальной нагрузкой. В прошлом году мы купили специальные инструменты, необходимые для ремонта таких троллейбусов... Еще отмечу, что мы стараемся как можно дольше обходиться без покупки новых деталей для таких троллейбусов, а самостоятельно качественно ремонтировать имеющиеся узлы и механизмы», – подчеркнул Постильга и добавил, что в ближайших планах – открытие новых маршрутов.
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