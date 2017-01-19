В Северодонецке за 2016 год троллейбусы перевезли 20 млн. пассажиров, 75% – льготники . Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) за 2016 год городские троллейбусы перевезли более 5 млн. пассажиров, оплативших проезд, и втрое больше пассажиров-льготников. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Отмечается, что в Северодонецке троллейбус – основной общественный вид транспорта для пенсионеров, инвалидов и единственный, где они могут воспользоваться полагающимися по закону льготами. «Сейчас мы бесплатно перевозим льготников всех категорий. Мы – единственное транспортное предприятие в Восточной Украине, которое в полном объеме выполняет требования законодательства о льготном проезде. Если в соседних городах лишили права на льготный проезд представителей некоторых категорий (например, инвалидов третьей группы), то мы не делаем никаких исключений», – рассказал директор КП«Северодонецкое троллейбусное управление» Алексей Постильга.

Уточняется, в Северодонецке, в отличие от других городов Донбасса (например, Славянска), пока нет намерений увеличивать стоимость проезда в троллейбусах, составляющую сейчас 2 грн за поездку. При том, что электроэнергия существенно подорожала, в январе она обходится предприятию 2,43 грн. за киловатт, а ранее стоила – 1,29 грн.

Как сообщил директор предприятия, держаться «на плаву» удается благодаря и оптимизации производственного процесса, и поддержке городской власти. «В 2016 году нашими услугами воспользовались более 5 млн пассажиров, оплативших проезд, а пассажиров-льготников – втрое больше. Из городского бюджета выделяется компенсация на перевозку льготников. Правда, в 2016 году из государственного бюджета мы не получили ни копейки. Тем не менее, смогли прошлый год отработать нормально, без нештатных ситуаций. На 2017 год в городском бюджете заложены средства для троллейбусного управления: около 15 млн грн. Благодаря этому финансированию мы продолжим работы по замене устаревшей контактной сети»,­ отметил он.

По словам директора КП, были куплены специальные инструменты для ремонта современных белорусских троллейбусов АКСМ-321. «Эти троллейбусы дорогие в обслуживании, но при этом они очень удобные и эффективные. Мы стараемся использовать их с максимальной нагрузкой. В прошлом году мы купили специальные инструменты, необходимые для ремонта таких троллейбусов... Еще отмечу, что мы стараемся как можно дольше обходиться без покупки новых деталей для таких троллейбусов, а самостоятельно качественно ремонтировать имеющиеся узлы и механизмы», – подчеркнул Постильга и добавил, что в ближайших планах – открытие новых маршрутов.

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