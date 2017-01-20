За 2016 год в Рубежном сократили 413 человек . Главная

В прошлом году 18 предприятий города Рубежное (Луганская обл.) в результате плановых массовых увольнений сократили более 400 человек. Об этом сообщает Рубежанский городской центр занятости.

Согласно отчетам, предоставленным предприятиями города, всего под сокращение попали 413 человек. Из них:

КП «БТИ» сократило 77 сотрудников,

НПП «Заря» – 71 сотрудника,

Рубежанская ОГНА – 69 сотрудников,

РКТК – 52 сотрудника,

КУ «Центр физической культуры и спорта» – 50 сотрудников,

Рубежанский исполком – 19 сотрудников,

ГП «Теплица» ПАО РКТК – 10 сотрудников,

КУ «Рубежанский центр физического здоровья населения» – 10 сотрудников.

КП «БТИ» –77 сотрудников,

КУ «Рубежанский центр физического здоровья населения» – 10 сотрудников,

Государственная служба по лекарственным средствам – 11 сотрудников,

Рубежанский лицей – 13 сотрудников.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году количество жителей города, которые обратились в центр занятости и получили статус безработного, практически не изменилось:

2 922 человек в 2016 году,

3 001 – в 2015 году.

Подавляющее большинство тех, кто зарегистрирован в ГЦЗ – женщины, их количество составляет 62,4% (1824 человек).

Тенденция к уменьшению числа работающих на предприятиях горожан наблюдается последние четыре года. Так, в 2013 году на предприятиях Рубежного работало 15 467 человек, а в 2016 году – 10 851.

В ГЦЗ отмечают, что экономика города характеризуется работой основных предприятий, при этом их экономическое положение является тяжелым.

Отметим, по данным на 2013 год население города Рубежное составляло 60 374 чел.

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