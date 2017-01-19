В Дружковке создадут свой трамвайно-автобусный парк. Из-за саботажа частных перевозчиков. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.) готовится новый масштабный проект – создание трамвайно-автобусного парка. Нежелание частных перевозчиков работать на отдаленных маршрутах заставило городские власти задуматься о приобретении собственного транспорта.

С приобретением муниципального транспорта власти Дружковки планируют решить проблему транспортного сообщения отдаленными поселками. Эту идею на аппаратном совещании исполнительного комитета озвучил Дружковский городской голова Валерий Гнатенко.

По предварительным подсчетам, стоимость такого масштабного проекта составит 5 млн евро. Где возьмут такие деньги, пока неизвестно.

«С присоединением громад к Дружковке некоторые поселки могут оказаться без автобусного сообщения. К сожалению, не все перевозчики готовы работать на отдаленных маршрутах. Поэтому создание трамвайно-автобусного парка – единственный выход из ситуации», – считает мэр.

Также городской голова дал указание руководству управления жилищно-коммунального хозяйства обратить внимание на маршрут до пгт Алексеево-Дружковки. Путь следования пролегает через Торецкое и Кондратовку (поселки Константиновского района Донецкой области), однако состояние дороги по улице Свободы оставляет желать лучшего. Перевозчикам приходится объезжать этот участок дороги по параллельным улицам.

В настоящее время отремонтировать этот участок дороги город просто не может, так как он принадлежит Константиновскому району. Дружковский городской голова попросил главных коммунальщиков города направить письмо на имя губернатора о скорейшей передаче дороги по улице Свободы на баланс города.

Источник: Дружковка на ладонях

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