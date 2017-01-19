Предприниматели оптовой и розничной торговли сворачивают бизнес в Дружковке. Главная

В Дружковке (Донецкая обл.), где на начало 2016 года было зарегистрировано 1369 предпринимателей, за минувший год приняли решение о прекращении предпринимательской деятельности 143 человека, из них 68 обратились с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности в декабре 2016 года, в течение десяти январских дней 2017 года к этому количеству добавилось еще 19 человек.

Больше всего закрывается предприятий частного бизнеса, которые работали в сфере розничной и оптовой торговли, а также работающих в сфере складских и транспортных услуг.

По словам и. о. заместителя начальника государственной налоговой инспекции города Дружковки Анны Гвоздик, на налоговом учете в ГНИ города по состоянию на 1 января 2016 года находилось 1369 предпринимателей. На протяжении 2016 года приняли решение о прекращении предпринимательской деятельности 143 человека, из них 68 обратились к госрегистратору с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности в декабре 2016 года. А в течение десяти январских дней к этому количеству добавилось еще 19 человек.

«Когда к нам в конце года хлынули предприниматели, мы думали, что ситуация будет устрашающей. Но этого не произошло: сейчас количество обращений по поводу закрытия бизнеса постепенно снижается. Конечно, окончательные выводы делать рано. Должно пройти, как минимум, месяца два, чтобы мы увидели, какова картина с физическими лицами-предпринимателями (ФПЛ). Примечательно, что в течение декабря 2015 года прекратили деятельность 156 ФЛП, то есть на 13 субъектов предпринимательской деятельности больше, чем в 2016 году», — сообщила она.

Как отметила Гвоздик, процедура прекращения предпринимательской деятельности достаточно проста. «В Украине действует упрощенная процедура прекращения предпринимательской деятельности. Госрегистратор в день обращения ФЛП вносит соответствующую запись в Единый государственный реестр и в этот же день передает информацию в налоговую инспекцию по месту регистрации. С этого момента орган фискальной службы прекращает начисление всех обязательных налогов и сборов, но предприниматель обязан полностью рассчитаться с бюджетом по обязательствам прошедших периодов», — пояснила она.

Несмотря на то, что часть предпринимателей предпочла ликвидировать свой бизнес, по словам Гвоздик, это вовсе не значит, что в Дружковке совсем замер процесс регистрации новых ФЛП. Так, в первой половине января в городе было зарегистрировано 4 ФЛП (в 2016 году в этот же период открылось 6 ФЛП).

Напомним, согласно декабрьским изменениям в законодательстве, с 1 января 2017 года ФЛП второй и третьей групп должны платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже не получая прибыли. Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. Многие мелкие предприниматели держали открытые ФЛП, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых «спящих ФЛП», которыми предприниматели постоянно пользовались.

Источник: Дружковка на ладонях

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