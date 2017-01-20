Из Константиновки в Торецк дорога останется без ремонта до апреля (Фото). Главная

В Донецкой области из города Контантиновки в город Торецк (до переименования Дзержинск) в ремонте нуждается дорожное полотно протяженностью около 1 км.

Водители жалуются на съезд с Южного путепровода Константиновки в сторону Торецка.

Некоторые службы такси отказываются везти туда пассажиров, водители рейсовых автобусов жалуются на ямы, из-за которых ломается транспорт. Водители частных автомобилей начали ездить по обочине.

По словам директора Константиновского городского коммунального предприятия «Коммунтранс» Виктора Дилина, этот участок дороги проблемный и его необходимо ремонтировать, но не раньше апреля.

«Уже несколько раз в январе мы расчищали дорогу грейдером, который дает частный предприниматель. Также выравнивали проезжую часть после налипания снега и воды. Знаем, что этот участок дороги проблемный, его надо ремонтировать. Но не раньше апреля. К тому времени необходимо сделать слив, чтобы вода не разрушала капитально отремонтированный участок», — рассказал он.

В ремонте нуждается дорога, идущая от съезда с Южного путепровода к мосту через реку Наумиха — около 1 км. Стоимость работ составляет 4 млн грн.

Источник: ТК «ДоТБ»