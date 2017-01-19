В Константиновке, несмотря на охрану, «обнесли» новогоднюю елку (Фото). Главная

В Константиновке (Донецкой обл.) представители местной власти шокированы поведением людей в отношении новогодних элементов убранства, которыми был украшен город в преддверии зимних праздников.

Накануне праздника Крещения, муниципальные службы решили снять новогодние украшения, чтобы уберечь елку от дальнейших посягательств.

Как выяснилось, с елки уже были украдены игрушки и оборвали гирлянды, несмотря на круглосуточную охрану полицией.

«С елки горожане сняли весь нижний ряд игрушек, много гирлянд оторвали, некоторые просто избили», — рассказала начальник Константиновского городского отдела культуры Ольга Хоменко

Кроме того, по ее словам, светодиодные сани простояли всего 4 дня. «Их разломали на несколько частей. Я шокирована бескультурьем людей, ведь это для них и их детей мы ежегодно украшаем елку в центре города», — подчеркнула Хоменко.

Источник: ТК «ДоТБ»

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