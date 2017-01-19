В Мариуполе вузы ломают голову: как по-новому начислять стипендии (Видео). Главная

Пока студенты Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь) сдают зимнюю сессию, руководство вуза ломает голову над тем, кому и по каким критериям начислять стипендии. Новая рейтинговая система начисления вступила в силу с 1 января, но до сих пор никаких рекомендаций из Министерства образования по этому вопросу нет. Над методикой в вузе думают самостоятельно.

«Появлялась такая информация, что 90% – это оценки за учебу, а 10% – прочие заслуги: научные заслуги, в спорте, культурно-массовой работе, общественной. Скорее всего, здесь политика ведет к тому, чтобы выживали и оставались в вузах только самые лучшие студенты», – говорит проректор ПГТУ Валерий Дмитриев.

Согласно решению Кабинета министров Украины, стипендии теперь станут выше, но количество студентов, которые смогут их получать, уменьшится. Каждый месяц украинские вузы будут получать стипендиальный фонд в том или ином размере и распределять его среди самых лучших студентов. При этом порядок распределения фондов между вузами четко не регламентируется.

«При этом сказано, что вузы будут делить тот фонд, который будут иметь. Скорее всего, будут создаваться стипендиальные комиссии. И, возможно, каждый месяц такая комиссия будет заседать и решать в зависимости от того фонда, который пришел из Министерства, кому платим, кому не платим. В соответствии с рейтингом», – говорит Валерий Дмитриев.

Проректор отметил, что по оценочным показателям стипендию смогут получать теперь только 50% тех студентов, которые получали месяц назад: «Все остальные будут думать, что дальше делать, потому что не все смогут продолжить обучение. Возможно и такое».

Максимальный размер стипендии в 2017 году превысит 2 тыс. грн. Основная стипендия составит 1400 грн.

Будущий магистр факультета информационных технологий, студент 6 курса ПГТУ Дмитрий Фролов объясняет, что раньше вся его стипендия уходила на оплату «коммуналки». «Я получал стипендию в 1 семестре 800 гривен. Хватало только заплатить за коммунальные услуги»,– рассказывает студент.

Хотя в этом году размер стипендии увеличится, к нововведениям правительства Дмитрий относится скептически, отмечая, что студент в первую очередь должен получать знания, и только потом учиться танцевать.

«Я считаю, что не нужно быть общественником, чтобы получать стипендию. Потому что мы пришли в университет получать знания, а не учиться танцевать. Какой это программист, который танцует лучше, чем программирует?», – задается вопросом молодой человек.

Представители общественного студенческого движения ПГТУ выступают за то, чтобы стипендии получали все, кто показывает хорошие результаты в учебе. И пусть ее размер будет меньше, но достанется она большему числу студентов.

Источник: ТРКК «Сигма»

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