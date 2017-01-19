В Мариуполе улицы «заговорят» по-новому (Видео). Главная

В Мариуполе началась замена табличек со старыми названиями улиц на новые аншлаги. Так, улица, бывшая когда-то Таганрогской, в советский период носила название в честь революционера Артема. В рамках декоммунизации ей присвоено название в честь Архипа Куинджи, всемирно известного художника, родившегося в столице Приазовья. Табличку с новым названием закрепили на доме № 69, которому почти 80 лет.

Местные жители к новшествам относятся по-разному. Мужчина, работающий здесь сапожником более 20 лет, уверен, что лучше всего было бы улицам давать номера.

«Лучше б были цифры: улица 25, улица 125, 300. Это было бы самое лучшее. Никто бы не обижался, никто бы ничего не говорил», – считает мужчина.

А мальчишки, живущие на улице Куинджи, в глубь истории не вникают, и «кого на кого» заменили, не знают. «Улица Артема – раньше была, а сейчас поменяли – Куинджи. Я не знаю ни кто такой Артем, ни кто такой Куинджи. О переименовании только сейчас узнал», – говорит Даниил. Впрочем, подросток поясняет, что непременно узнает у родителей и в Интернете кто такой Артем, и кто такой Куинджи.

Многие обитатели улицы Куинджи не скрывают удовольствия по поводу новых аншлагов. Люди поясняют, что название улицы поменялось, и теперь весь город, вся страна будет знать, что эта улица – улица Куинджи. «Уже поменялась улица, теперь все будут знать, что это – улица Куинджи. На всю страну, на весь Мариуполь говорим, что наша улица носит имя Куинджи», – с гордостью заявляет Арсен, живущий на улице им. Куинджи.

Замена аншлагов мариупольских улиц только началась. Заместитель директора ЖКП «Жилкомплекс» Виктор Чоповский пояснил, что поменять их сразу после переименования не получилось из-за участия в открытом тендере. Сейчас процедура завершена. Жилищными предприятиями города закуплено более 400 табличек. Цена одной – порядка 100 гривен.

«Закупка табличек состоялась 24 ноября в городе Николаеве. Мы их получили 15 декабря и в настоящее время ведем работы по их установке. Уже установили на проспекте Мира, уже устанавливаем на Соборной, Нильсена и Куинджи», – рассказал Виктор Чоповский.

Всего на осуществление мероприятий по декоммунизации из городского бюджета выделено около 42 тыс. грн. Работы по замене всех аншлагов планируют закончить до 1 марта. За замену табличек на предприятиях, ведомственных учреждениях и в частном секторе отвечают их собственники.

Источник: ТРКК «Сигма»

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