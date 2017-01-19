Предпринимателей Мариуполя не сломила война. Но подорвали налоговые изменения (Видео). Главная

В Мариуполе в период времени с 1 по 16 января официально прекратили свою деятельность 325 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), а в декабре прошлого года закрылось порядка 500 ФЛП. Об этом сообщили в Мариупольском отделе регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей.

Как и по всей Украине, закрытие ФЛП связано с налоговыми изменениями, вступившими в силу с 1 января. Ранее ФЛП платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы. Теперь изменения заставляют «спящих» физлиц платить ежемесячный социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Платить каждый месяц 704 грн при «пустых» отчетах многим оказалось не под силу.

«По состоянию с 1 января по 16 января нами было проведено 328 прекращений физических лиц предпринимателей, то есть тенденция, конечно, увеличилась», – говорит начальник отдела регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей в Мариуполе Наталья Буданова.

Многие бизнесмены в Мариуполе отмечают, что их деятельность выдержала удары, нанесенные войной, но оказалась бессильной перед налоговыми новшествами. К примеру, Нелля Григорьевна с началом военных действий свою торговую деятельность приостановила, но частное предприятие закрывать не стала. Однако сейчас настало время закрытия.

«Сейчас закрываю, потому что каждый месяц платить 704 считаю нецелесообразным. Если бы дали возможность подождать, то потом, когда у нас закончатся все эти события, можно было бы и дальше продолжать работать», – поясняет частный предприниматель.

После шести лет работы в сфере услуг частный предприниматель Ольга также приостанавливает свою деятельность. «Малый бизнес уйдет просто, он рухнет по-любому, и все уйдут в "черную". Это же все понимают», – делится своим мнением девушка.

Заявление на ликвидацию предприятия в Главное управление статистики Мариуполя может подать любое лицо, зарегистрированное в Донецкой области, а ФЛП из временно неподконтрольных территорий регистрационную карточку могут прислать по почте, но с нотариально заверенной подписью.

«Предприниматель либо уполномоченное лицо подает регистрационную карточку, форма №12, заявление, предъявляет паспорт и, в принципе, больше ничего. В течение суток мы проводим государственную регистрацию приостановления предпринимательской деятельности и выдаем уведомление о том, что предпринимательская деятельность полностью закрыта, и человек с этим уведомлением идет в налоговую и проверяется там», – рассказывает Наталья Буданова.

В Мариуполе ликвидировать предприятие можно по адресу проспект Мира 85-а, в здании главного управления статистики. Заявления принимаются ежедневно с 8:30 до 16:00 с перерывом на обед. Процедура закрытия предпринимательской деятельности через Интернет не предусмотрена.

Источник: ТРКК «Сигма»

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