ХК «Кременчук» сокращает отставание от «Донбасса». Главная

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги «Кременчук» впервые в истории противостояния обыграл «Донбасс» на льду дружковского «Альтаира». Таким образом, команда Дмитрия Пидгурского сократила отставание в турнирной таблице от дончан до 3 очков. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

При равной игре с обоюдными острыми выпадами у ворот Захарченко и Царегородцева результативнее сыграть удалось гостям. В первой 20-минутке шайбу на свой счет записал лучший нападающий «Кременчука» Илья Коренчук, в активе которого теперь 46 очков. А во второй – результативно на добивании сыграл Игорь Коваленя, а спустя восемь минут мощный выстрел от левого борта удался Дмитрию Чернышенко.

Учитывая количество по-настоящему голевых выпадов, хозяева вполне могли восстановить паритет в счете. В частности один на один с вратарем по разу выскакивали Дмитрий Нименко и Виктор Захаров, но в обоих случаях шайба оказывалась в ловушке Захарченко.

После третьей пропущенной шайбы место в «рамке» дончан занял Богдан Дьяченко и сыграл безошибочно. «Донбасс», в свою очередь, продолжал активно наседать на ворота оппонентов, однако достичь цели так и не смог.

Украинская хоккейная лига. 31 тур

«Донбасс» Донецк – «Кременчук» Кременчуг – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Шайбы: 0:1 Коренчук (Дегтярев, Чорный), 06:13, 0:2 Коваленя (Гриценко, Дегтярев), 25:06, 0:3 Чернышенко (Андрейкив), 33:16.

Донбасс: Царегородцев (Дьяченко, 33:16); Р.Благой – Шафаренко – Нименко, Победоносцев (К) – Яковлевс; Никифоров – Буценко – Лялька, Хакимов – Кугут (А); Кочетков – Бондарев (А) – Захаров, Петрухно – Вл.Алексюк; Егоров – Шаманский – Рамазанов, Толстушко – Мазур.

Кременчук: Захарченко (Петленко); Чернышенко – Кузьмик – Слыш (К), Башко – Андрейкив; Гаврик – Гниденко (А) – Кирющенков, Исаенко – Игнатенко; Петранговский – Гриценко – Коваленя, Романенко – Варивода; Коренчук (А) – Карпенко – Чорний, Мельников – Дегтярев.

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»