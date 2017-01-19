Ситуация в пунктах пропуска 19 января. Главная

По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня утром, 19 января, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 100/80;

«Марьинка» – 200/150;

«Новотроицкое» – 25/5;

«Гнутово» – 130/100.

Отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

18 января, по данным Госпогранслужбы, через пункты пропуска линию разграничения пересекли 24,1 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 5795 человек и 755 транспортных средств;

«Марьинка» – 6205 человек и 1245 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 4810 человек и 1005 транспортных средств;

«Гнутово» – 2940 человек и 665 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 4345 человек.

Фото: 112.ua