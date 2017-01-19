Сводка из зоны АТО за 18 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 37 раз открывал огонь по украинским позициям, двое украинских военных ранены. Об этом утром 19 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из минометов калибром 120 мм противник обстреливал Новоалександровку и Троицкое, из 82-миллиметровых минометов – Новозвановку, из гранатометов и стрелкового оружия – Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На мариупольском направлении из минометов обстреляна Талаковка, из гранатометов и стрелкового оружия – Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. По Широкино – БМП противника.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции сил АТО в районе Зайцево и Авдеевки.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики в ночь перед Крещением открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате обстрелов повреждены три жилых частных дома. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет».

На момент публикации «ЛНР» не обнародовала свою версию ситуации вдоль линии разграничения.