За некачественные услуги по электроснабжению потребители могут получить компенсацию. Новости

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, разработала гарантированные стандарты качества предоставления услуг.

Потребители теперь имеют возможность получать компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению.

12 января вступил в силу Порядок обеспечения стандартов качества услуг по электроснабжению, утвержденный постановлением НКРЭКУ. Порядок был разработан в целях защиты прав потребителей, которым предоставляются услуги по электроснабжению ненадлежащего качества, стимулирования лицензиатов к повышению уровня качества услуг. Он соответствует практике европейских стран, вводит общие и гарантированные стандарты качества предоставления услуг, устанавливает процедуру предоставления и размеры компенсаций потребителям за несоблюдение гарантированных стандартов.

«Это очень важное решение, которое позволит потребителям, наконец, получить компенсацию за некачественные услуги по электроснабжению. Регулятор и в дальнейшем будет заботиться на уровне потребителя об их интересах и делать все возможное для их защиты», – отметил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Размер компенсации за несоблюдение гарантированных стандартов качества предоставления услуг по электроснабжению:

Источник: Главком