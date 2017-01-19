В Краматорске установят 25 «умных» камер. Главная

После Мариуполя система «интеллектуального» видеонаблюдения внедряется в северном регионе Донецкой области. На очереди – Краматорск.

Глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин обсудил внедрение системы интеллектуального видеонаблюдения с Краматорским городским головой Андреем Панковым.

Всего за в рамках программы «Безопасный город» на улицах Краматорска будет установлено 25 видеокамер, имеющих собственное, специально разработанное программное обеспечение. Средства на их закупку в размере 1,4 млн грн были выделены в конце прошлого года из городского бюджета.

«В настоящее время идет согласование технических вопросов по установке камер и подключению их к Единому аналитическому сервисному центру», – сообщил начальник Краматорского отдела полиции Виталий Максымив.

Возможности камер позволяют распознавать разные объекты – автотранспорт и людей, искать соответствия во внутренних базах и всемирной сети. Система способна идентифицировать похищенные автомобили, распознать номера, марку, модель, цвет автомобиля. Кроме того, она будет реагировать на яркие вспышки – это могут быть взрывы, поломки на электролиниях, аварийные ситуации с городским электротранспортом, препятствия на автодорогах и даже порывы систем водоснабжения, что будет полезно для коммунальной сферы города.

Источник: Антикризисный медиацентр

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