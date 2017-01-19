«Человек в беде» передала на неподконтрольную территорию Донбасса водонапорную башню. Главная

Через два пункта пропуска на линии разграничения к жителям неподконтрольных территорий Донбасса отправились 5 грузовиков с водонапорной башней и насосами от чешской благотворительной организации «Человек в беде». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" на выезд к неконтролируемой территории проследовали 5 грузовиков от благотворительной организации "Человек в беде". Транспортные средства перевозили для жителей временно оккупированной территории водонапорную башню и насосы общим весом более 8 тонн», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.