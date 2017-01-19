Российская делегация намерена обсудить работу миссии ОБСЕ на Донбассе на Парламентской ассамблее. Главная

Делегация российских парламентариев в феврале примет участие в мероприятиях по линии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Вене (Австрия). Об этом рассказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Сегодня».

«Там будут плановые мероприятия по линии ПА ОБСЕ, проведут свои заседания несколько профильных комитетов», – сказал Слуцкий.

Он сообщил, что на днях предполагается провести в Госдуме собрание депутатской части делегации; на этом собрании будет избран руководитель делегации.

«Линия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по взаимодействию с Россией складывается, на наш взгляд, в последнее время достаточно конструктивно», – подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что «венские заседания как раз как лакмусовая бумажка покажут, насколько конструктивен, насколько эффективен в потенциале настрой наших коллег по этой важнейшей для нас межпарламентской организации».

Как напомнил Слуцкий, в ПА ОБСЕ входят и представители США, так что эта организация имеет не только европейское измерение.

«Конечно, будем дальше проводить курс на то, чтобы ОБСЕ соответствовала своей первоначальной вывеске – становилась реальной организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Европа сегодня нуждается в такой организации», – сказал парламентарий.

Он уточнил, что в рамках этой структуры российские парламентарии намерены обсуждать работу миссии ОБСЕ на Донбассе.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полицейская миссия на Донбассе противоречит Минску-2, но наблюдатели ОБСЕ могут иметь личное стрелковое оружие.

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