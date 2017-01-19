Крещение на Донетчине: свечи по 4 грн, морской фонтан и святая водопроводная вода (Фото, Видео). Новости

Сегодня, 19 января, православные христиане и греко-католики отмечают праздник Крещения Господнего. Это третий и заключительный большой праздник рождественско-новогоднего цикла. Сегодня верующие ходят в церковь святить воду, а многие окунаются в проруби, так как считается, что вода в этот день обретает целебные свойства.

Иисус Христос в этот день в возрасте 30 лет пришел к реке Иордан из Галилеи, чтобы принять крещение водой от пророка Иоанна Предтечи. При Крещении миру были явлены все три ипостаси Пресвятой Троицы: с разверзшихся небес на Иисуса сошел в виде голубя Бог Дух Святой, а голос Бога Отца назвал Христа Сыном своим возлюбленным. Поэтому Крещение называется еще праздником Богоявления.

Мариуполь

В Мариуполе обряд омовения традиционно проводят в Азовском море. В этом году спасатели организовали две точки для совершения обряда. Однако на местах купаний на морском побережье жителей ждал сюрприз: впервые за последние годы море обмелело на 1,5 метра. Таким образом, в организованной купели на аварийно-водолазной станции уровень воды достигает 0,5 метра, на Левобережье – воды по щиколотку. Чтобы хоть как-то выйти из сложившейся ситуации, спасатели установили помпу и качают воду, создавая фонтан. Иного выхода нет.

Первые желающие окунуться в купель были уже поздним вечером 18 января. И к 8 утра 19 января в двух купелях обряд омовения уже прошли около 2 мариупольцев.

В 12:00 участников обряда крещенского омовения на спасательной станции в Приморском районе попросили на 15 минут прекратить погружение в купель – в это время начался крестный ход, в котором участие приняли представители казачества. Священнослужитель православного обряда отслужил молебен и провел ритуал освящения купели. Но некоторые посетители продолжали погружаться в полынью. По состоянию на полдень спасатели насчитали в потоке свыше пяти тысяч посетителей, пришедших к морю.

На территории станции спасательной аварийно-водолазной службы радовали блинами. Для их изготовления местные изобретатели построили уникальный аппарат. Печь работает на дровах, представляет собой произведение кузнечного искусства. По сообщению спасателей, поток людей составляет до 200 человек в час.

А некоторые жители Мариуполя обряд омовения совершали просто на пляже.

Покровск

С утра в храмах и церквях Покровска (до переименования Красноармейск) и района прошли богослужения и обряды освещения воды. До обряда освящения воды прихожане приобретали свечи. Сделать это можно было и на улице, и в храме. Минимальная стоимость одной свечи – 4 грн. Кроме того в храме, можно заказать молитву о здравии. Стоимость этой услуги 10 грн. В специальный корешок можно вписать до 10 имен. Также в специальную корзину собираются пожертвования.

Родинское

Массовые купания жителей города Родинском (Покровский район) проходят на водоеме в поселке Сухецкое. С 6 утра, каждый час, по Родинскому курсирует бесплатный автобус, который доставляет жителей непосредственно к водоему. Последний рейс отправится из Родинского в 13:00.

Сначала настоятель Церкви Рождества Пресвятой Богородицы отец Александр совершил обряд водосвятия, а затем в небо выпустил три голубя, как символ Бога Отца, Сына Божего и Святого Духа.

Гостей и жителей Родинского приглашали отведать ароматный чай, кофе, полевую кухню, а также развлекали народ веселыми шутками и присказками. Угощения для всех приготовили военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

Для удобства купающихся были установлены раздевалки. Горели костры, чтобы все желающие могли согреться в это морозное утро.

Славянск

В Славянске с утра освятили… водопроводную воду. Праздник Крещения состоялся на фильтровальной станции в микрорайоне Артема. Жители города, чьи дома обслуживаются этой станцией, в Крещение смогут набрать святую воду из водопроводных кранов. Освятил воду отец Николай, настоятель Александро-Невского кафедрального собора. После этого он провел водоосвящение для работников фильтровальной станции.

В городе традиционно окунались в прорубь.

Не остался в стороне и Славянский городской голова Вадим Лях.

Святогорск

Окунуться в реку Северский Донец в Святогорске (Славянский район) сегодня съехались сотни жителей Украины. Для безопасного купания граждан в реке на месте постоянно дежурили спасатели и правоохранители. После купания люди согревались у костра, пили горячий чай. Все желающие могли также освятить воду и посетить Святогорскую Лавру.

Бахмут

Сегодня в храмах Бахмута (до переименования Артемовск) проводились литургии и освящали воду. Многие бахмутчане пришли в Храм Святителя Иоанна Златоуста Бахмутского благочиния Горловской епархии.

Константиновка

В селе Александро-Шультино Константиновского района, где находится один из самых старинных храмов Донецкой области – Свято-Георгиевский, испытывать силу духа, окунаясь с головой в ледяную воду, некоторые православные начали еще накануне вечером.

Донецк

В неподконтрольном Донецке центральным местом освящения воды был выбран водоем «Чистые пруды» (Питьевые Ставки), который находится в Кировском районе. Именно здесь сотни дончан смогли искупаться в специально вырубленной проруби, несмотря на морозную погоду в -7 градусов.

Источники: Сайт города Мариуполя, MRPL.city, Сайт города Бахмута, Деловой Славянск, ДДК, Сайт города Славянска, Знамя индустрии, Сайт города Донецка

Читайте также: