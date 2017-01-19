В Украине одобрили идею круглосуточной работы ОБСЕ на Донбассе. Главная

После визитов в Киев и Москву глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил о намерении распространить работу наблюдателей ОБСЕ на ночное время. Украинские эксперты приветствовали этот результат. Об этом пишет DW.com.

После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Курц отметил решающую роль Москвы в решении конфликтов в Европе вообще и «огромную ответственность» России в решении военного конфликта на Донбассе в частности. Украинские эксперты положительно отнеслись к озвученному 18 января в Москве намерении Курца увеличить количество наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) и организовать их наблюдения в ночное время.

СММ перейдет в круглосуточный режим

Склонный к осторожным дипломатическим заявлениям Курц продемонстрировал в Москве стойкость позиции Евросоюза касательно введенных против России экономических санкций. Он отметил в интервью российской прессе, что смягчение этих мер возможно только после полного выполнения Москвой минских соглашений. В то же время он предостерег, что возможная отмена санкций не коснется тех из них, что наложены Западом на Россию за незаконную аннексию украинского Крыма.

По мнению Курца, Москва может внести большой вклад в решение конфликтов на всей территории, которыми занимается ОБСЕ, а также в урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. «По моему мнению, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность сделать большой вклад в решение этой задачи», – сказал Курц. В интервью изданию он сообщил, что вскоре 700 наблюдателей СММ получат дополнительное техническое оборудование, а их миссия в регионе будет продолжена. При этом австрийский министр отметил, что большинство столкновений и перестрелок происходят ночью, когда миссия ОБСЕ не ведет наблюдение.

Самой большой проблемой Курц считает недостаток доверия между сторонами конфликта, а также к западным посредникам. «Украинская сторона не верит России. А в Москве создается впечатление, что ЕС заинтересован не в добрых взаимоотношениях с Россией, а только в решении конфликта», – сказал министр. Он намерен достичь прогресса, следуя политике «малых шагов».

Первое достижение

Решительность Курца, как представителя традиционно пророссийской Австрии, эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко объясняет тем, что председательство этой страны в ОБСЕ пришлось на времена, когда европейские институты официально признали Россию стороной конфликта и агрессором на Востоке Украины. По мнению Тищенко, согласование расширения работы СММ на ночное время является первым достижением Курца.

В то же время Тищенко советует подождать с окончательными оценками до воплощения этих намерений. «Мы уже были свидетелями того, как выполняют договоренности. Даже последняя договоренность о перемирии и прекращении огня, которая была недавно достигнута в Минске, так и не была выполнена, и обстрелы украинских позиций продолжаются до сих пор», – сказала Тищенко.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов также отнесся к расширению функций СММ с осторожным оптимизмом. По его мнению, теперь все будет зависеть от Москвы и ее стремления соблюдать достигнутые с председателем ОБСЕ договоренности. «Ни для кого не секрет, что пророссийские боевики на Донбассе полностью зависимы от России и выполняют московские указания. Единственный человек, от которого зависит урегулирование ситуации, – это Владимир Путин», – отметил эксперт.

Новая формулировка старой инициативы

Себастьян Курц сказал изданию, что считает залогом успеха перемирия на Донбассе отвод тяжелых вооружений и разделение сторон конфликта. «Ответственные лица в Киеве и Москве должны поддержать эту идею», – заявил он.

Леонов назвал эту идею «осторожной формулировкой украинского предложения» ввести вооруженную полицейскую миссию ОБСЕ на Донбассе. «Очевидно, контролировать серую зону между сторонами конфликта должна третья сторона, которая будет четко фиксировать все, что там происходит. Без вооруженной миссии ОБСЕ это невозможно, но Москва и дальше сопротивляется этому», – отметил эксперт.