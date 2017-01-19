На Луганщине введен карантин: дезинфекция транспорта и ветеринарно-полицейские заслоны. Главная

18 января в Госпродпотребслужбу в Сватовском районе Луганской области поступило сообщение о том, что в домашнем хозяйстве на территории района выявлен факт заболевания африканской чумой (АЧС) трех голов свиней. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Луганской ОВГА

Отмечается, что 18 января, после смерти одного из животных хозяин обратился в ветеринарную службу, где было установлено, что смерть произошла в результате АЧС. Вскоре умерли еще два животных с похожими симптомами.

В тот же день государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Сватовской райгосадминистрации было принято решение установить два карантинных ветеринарно-полицейских поста в районе эпизоотического очага и обеспечить дезинфекцию транспорта, назначить зону защиты в радиусе 3 километров и с зоной надзора в 20 километров.

Отмечается, что карантин продлится 30 дней.

Фото: slovoidilo.ua