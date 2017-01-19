Нацсовет проверит СТБ из-за нашумевшего выпуска «Битвы экстрасенсов». Главная

Национальный совет Украины по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала СТБ в связи с трансляцией выпуска передачи «Битва экстрасенсов» с участием российских военных. Как сообщает «РИА Новости Украина», соответствующее решение было принято на заседании в четверг.

«Был зафиксирован выход программы "Битва экстрасенсов", было много резонанса, были разные мысли, разные пояснения. Будем разбираться, поэтому, как мы и сообщали, мы назначаем внеплановую проверку», — заявил глава Нацсовета Юрий Артеменко на заседании.

Артеменко отметил, что проверка может занять приблизительно месяц, однако подчеркнул, что этот процесс затягиваться не будет. По словам руководителя, после проверки Нацсовет рассмотрит вопрос относительно санкций против канала. Это может быть предупреждение, штраф или другое. Решение будет приниматься по результатам проверки.

Напомним, ранее на самом телеканале СТБ извинились за выпуск этой программы в эфир и пообещали уволить сотрудников, допустивших эту ситуацию.

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