Россия не уйдет из Донбасса, пока не достигнет своих целей, – эксперт. Главная

Несмотря на грядущие рокировки в «нормандском формате» переговоров по Донбассу, прямой связи между состоявшимися выборами в США и грядущими во Франции и Германии с судьбой Минских соглашений нет. Об этом в комментарии «Сегодня.ua» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

«Я не вижу прямой связи между судьбой Минских соглашений и состоявшимися, а также грядущими выборами в Европе и США. Вместе с тем, скорее всего, Минские соглашения будут действовать и в 2017 году. Это не говорит об их безукоризненности или же о том, что они ни с того, ни с сего они начнут работать. Просто, действительно, им нет альтернативы», – сказал Мельник.

Он отметил, что конфликт сейчас находится в активной стадии. «И одна из сторон не готова к капитуляции, а другая, Россия, которая на сегодняшний день более сильная, даже при наличии военного потенциала, не заинтересована идти на какую-то масштабную эскалацию или же уходить с Донбасса, не достигнув тех целей, которые поставлены и которые прописаны в Минских соглашениях в политической части», – подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что не стоит выдвигать лишних опасений по поводу выборов во Франции и Германии. "Давайте посмотрим, чем все закончится. Поскольку это будет индикатор того, насколько Запад является дееспособным. Если они выучили те уроки, которые Россия им преподнесла за последнее время, в том числе по вмешательству не только во внутреннюю политику, но и в сам избирательный процесс, то, я уверен, что оставшееся время еще позволит минимизировать это российское влияние. Но нельзя тоже сваливать все на Россию, потому что и сама Европа находится в серьезном политическом кризисе, который там произошел независимо от России. Если Европа проснулась, то у нее есть время принять превентивные меры и переломить ход событий", – указывает эксперт.

Также, независимо от перспектив избрания на выборах в ЕС условно пророссийских кандидатов, нельзя исключать изменения риторики после выборов, что сейчас наблюдается в США. «Когда кандидат, который там говорил буквально до последнего дня выборов и, по инерции, после выборов – одно, сейчас обязан учитывать или пытаться учитывать то, что от него хотят услышать основные политические силы в государстве. Если его позиция резко диссонирует с позицией политического истеблишмента, то он, как лидер демократического государства, не может не понимать, что это может плохо закончиться, прежде всего, для него и, точно также, может иметь серьезные последствия для страны, которую он не хочет угробить», – подытожил Мельник.

Отметим, на 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. По данным издания The Sunday Times, Трамп может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным максимум через неделю после инаугурации в Рейкьявике. В пресс-службе Кремля этого не подтвердили.

Первый и второй тур президентских выборов во Франции назначены на 23 апреля и 7 мая. По последним соцопросам во втором туре за экс-премьера Франсуа Фийона проголосовали бы 63%, за лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен – 37%. Оба кандидата пророссийских, оба ратуют за отмену антироссийских санкций, а Ле Пен пару недель назад и вовсе признала Крым законно оккупированным Россией.

Ангела Меркель с 56% поддержки немцев имеет все шансы в четвертый раз сохранить за собой пост канцлера. Выборы президента Германии назначены на 12 февраля. Теперешнего президента Йоахима Гаука по прогнозам немецких социологов и экспертов заменит нынешний глава МИДа Франк-Вальтер Штайнмайер. Последнего, в свою очередь, может заменить уже бывший президента Европарламента Мартин Шульц.