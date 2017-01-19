В Покровске суммы платежек за отопление сравнялись с минимальной зарплатой. Главная

Жителям Покровска (Донецкая обл.) начали приходить платежки за полный месяц отопления – декабрь. Суммы, указанные в квитанциях, не радуют: за одно только отопление придется отдать от 1900 до 3700 грн – в зависимости от размеров отапливаемой площади.

Счетчики не помогают

Например, жительнице трехкомнатной квартиры в микрорайоне Горняк площадью 68 кв. м с внутридомовым счетчиком пришел счет в 3283 грн. Покровчанке из микрорайона Шахтерский за 65 квадратов нужно заплатить 3700 грн, за квартиру в 42 кв. м – 2091 грн.

«У нас за квартиру в 68 кв. м за декабрь, который не был то особо и морозным, прислали платежку за тепло в 3283! Счетчик есть в доме, и что от него толку? В ноябрьской платежке – 3595 грн. А ведь это только отопление… И плюс остальная коммуналка: свет, вода, газ, квартплата, вывоз мусора», – возмущается жительница Покровска.

Квартиросъемщики просят снижать аренду

Арендаторы жилья уже начали договариваться с хозяевами о снижении оплаты.

«Мы вызвали хозяйку квартиры на разговор, ведь сумма за коммуналку просто нереальная. Пусть счетчики ставит или снижает оплату на зиму, пока отопление. Иначе квартира золотая: «убитая» двушка частично с мебелью в районе Покровской ЦРБ – 4500 грн, из них 3100 грн – это коммуналка», – говорит арендатор Алла.

К чему это приведет

В правительстве уверены, что украинцы справятся с огромными платежками.

«Те, кто не могут платить, уже оформили или оформят субсидии. Те, кому доход не позволяет претендовать на субсидии, могут оформить рассрочку и платить частично на протяжении 12 месяцев. А те, у кого высокие доходы, будут выплачивать полную стоимость коммунальных услуг. О том, чтобы вообще не платить, и речи быть не может. Ведь они получают услуги – значит, должны за них рассчитываться», – убежден министр социальной политики Андрей Рева.

Другой вопрос, что в субсидиях стали все чаще отказывать под любым благовидным предлогом. А с повышением минимальной зарплаты до 3200 грн даже теоретически претендовать на нее смогут намного меньше людей.

Источник: Сайт города Покровска и Мирнограда

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