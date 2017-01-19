Арендовать двухкомнатную квартиру в Доброполье можно за 2 тыс. грн. И плюс коммунальные. Новости

В связи с интенсивным ростом цен, стоимость съемного жилья в Доброполье (Донецкая обл.) тоже возросла в последние годы.

Согласно анализу ценовых предложений, проведенному сегодня, 19 января, в сравнении с предыдущим годом цены на арендованное жилье значительно возросли.

Исходя из характеристик и цен предложений аренды жилья ясно, что сейчас, в зимний период, квартиры сдаются в формате цена + коммунальные услуги. Однокомнатные квартиры в городе можно снять за 800-1500 грн плюс оплата коммунальных, с мебелью получится дороже примерно на 500 грн. Предложений аренды двухкомнатных квартир в Доброполье немного. Стоимость стартует от 2 тыс. грн. Квартиры сдаются частично с мебелью и бытовой техникой. Кто ищет вариант подешевле – можно найти жилье за 1 тыс. грн + коммунальные.

Немаловажны такие факторы выбора квартиры, как район, ее расположение в черте города, удаленность от автобусных остановок, больниц, школ, супермаркетов. Так, в Доброполье цена аренды будет выше на квартиры в районах Молодежном и Солнечном. Меньше цена будет в периферийном секторе, а также в городах-спутниках – Белозерском, Белицком и Новодонецком.

Что касается сдачи квартир посуточно, здесь стоимость аренды составляет 250-300 грн. Жилье частично обставлено мебелью, оснащено бытовой техникой.

Источник: Сайт города Доброполья

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