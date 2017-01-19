Песков рассказал, как Россия помогает неподконтрольному Донбассу. Главная

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о том, в каком объеме Россия выделяет средства на содержание и поддержку неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщает УНИАН.

«Не могу ответить на этот вопрос, не располагаю просто информацией, не знаю», – сказал Песков.

При этом, по информации издания, пресс-секретарь отметил, что некорректно говорить, что «республики» содержатся за счет Российской Федерации.

«Это некорректно, бесспорно, предоставляется гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь, я вам сказать не могу», – сказал Песков.

Фото: telegraf.com.ua