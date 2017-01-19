Путин, Олланд и Меркель договорились об активизации переговоров по Донбассу в «нормандском формате» . Главная

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, договорившись активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в «нормандском формате» (Украина, Франция, Германия, Россия). Об этом сообщает «Lb.ua».

«Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках «нормандской четверки». В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях – сообщается на сайте Кремля.

В целом собеседники выразили неудовлетворенность общей ситуацией в урегулировании ситуации на востоке Украины. В частности, главы трех стран констатировали обострение ситуации вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Трехсторонней контактной группе.

Стороны договорились приложить усилия для скорейшего обмена удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех».

В сообщении пресс-службы Олланда сказано, что он напомнил о срочной необходимости добиться прогресса по гуманитарным вопросам.

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