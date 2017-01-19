Жебривский рассказал, сколько потратили на восстановление инфраструктуры Донецкой области в 2016 году. Главная

На восстановление инфраструктурных объектов Донецкой области в 2016 году в целом было потрачено 2 млрд грн из разных источников финансирования. Об этом, как пишет «Интерфакс-Украина», сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В прошлом году это (восстановление инфраструктурных объектов – ИФ) было на 2 млрд грн. Инвестировали и правительство Японии и UNDP (программа развития ООН, ПРООН – ИФ). В первую очередь восстанавливались объекты водоснабжения», – сказал Жебривский во время скайп-включения на пресс-конференции сегодня, 19 января, в Киеве.

По его словам, средства из Государственного фонда регионального развития пошли на восстановление мостов в Донецкой области, которые были фактически разрушены в результате обстрелов, на восстановление телевизионной вышки на горе Карачун, а также на разные инфраструктурные проекты.

Также были задействованы денежные средства из областного бюджета, прежде всего на объекты образования и медицины, в том числе и на восстановление инфраструктуры после обстрелов. «Объекты жизнеобеспечения – образование и медицина, это те направления, в которые мы инвестировали больше всего в прошлом году финансовый ресурс», – отметил глава обладминистрации.

Говоря о перспективах развития области, он выразил мнение, что при системном финансировании и заинтересованности со стороны застройщиков можно будет за 10 лет отстроить совершенно новую инфраструктуру во всей Донецкой области. «Я реально думаю, что за 10 лет можно будет построить, а не отстроить, новую инфраструктуру Донецкой области, если будут системные вливания», – сказал губернатор.

Вместе с тем, Павел Жебривский отметил, что ключевой проблемой Донецкой области остается отсутствие инвестиций.