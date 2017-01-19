Предприниматели в Мариуполе считают, что теперь проще работать без регистрации. Новости

Предприниматели Мариуполя (Донецкая обл.) считают, что теперь будет выгоднее работать без регистрации, а изменения в уплате ЕСВ приведут к закрытию малых предприятий в аграрной сфере и работающих сезонно. Таковы результаты опроса о последствиях изменений по уплате ЕСВ, проведенного Мариупольским отделением Донецкой торгово-промышленной палаты среди владельцев предприятий малого и среднего бизнеса.

Практически все респонденты увидели в нововведениях правительства больше отрицательного, чем положительного. Напомним, с 1 января 2017 года предприниматели и их наемные работники, которые временно не вели деятельность, но числились как работающие, все равно обязаны платить взнос.

Предприниматели пояснили, что многим из них теперь проще будет работать без регистрации. Ведь существуют предприятия, которые работают не круглый год, а сезонно, или же их деятельность зависит от поступающих заказов. Но, согласно нововведению, их владельцам все равно придется платить налоги за каждого наемного работника на протяжении всего года или же каждый раз увольнять наемных работников либо открывать и закрывать ФЛП.

Те, кто вообще не имеет доходов, вынуждены будут прекратить государственную регистрацию как физического лица – предпринимателя, а это неблагоприятно скажется на предпринимателях, которые временно приостановили свою деятельность, среди которых большое количество переселенцев.

Кроме того, для прекращения государственной регистрации необходимо пройти проверку в налоговой за последние три года, при этом штрафные санкции в случае выявления нарушений несоизмеримы с доходом малого бизнеса.

Единственный плюс, который отметили бизнесмены, – освобождение от уплаты ЕСВ предпринимателей из числа пенсионеров по возрасту и инвалидов. Выводы членов Донецкой ТПП неутешительны: изменения в законодательстве приведут к массовому закрытию ФЛП, что создает неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Источник: MRPL.CITY

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