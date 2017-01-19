Красный Крест проведет в Украине одну из самых масштабных гуманитарных операций в мире. Главная

На цели гуманитарной деятельности в Украине в 2017 году Международный Комитет Красного Креста (МККК) планирует мобилизовать более 60 млн долл., а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире. Об этом, по информации пресс-службы президента Украины, президент МККК Петер Маурер сообщил в ходе встречи с Петром Порошенко в Швейцарии.

«Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК на оккупированные территории для проведения гуманитарной миссии», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Петр Порошенко обратился к президенту МККК с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые удерживаются на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, в Крыму, а также на территории России. Президент Украины также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в Крыму.

В свою очередь, руководитель Красного Креста подчеркнул, что всецело предан работе помощи украинцам. Петер Маурер высоко оценил восстановление водоснабжения на неподконтрольной территории.

Собеседники договорились о визите президента Международного Комитета Красного Креста в Украину в ближайшее время.

Фото: пресс-служба президента Украины