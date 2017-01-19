В Краматорске обновляют Правила благоустройства. Обещают много новшеств. Главная

Городская власть Краматорска (Донецкая обл.) готовит новую редакцию Правил благоустройства.

В документ обещают внести много изменений, чтобы эффективнее следить за соблюдением правил на территории города. В ближайшее время проект будет вынесен на публичное обсуждение.

Как рассказала заместитель городского головы Светлана Фальченко, среди новшеств обещают оговорить использование элементов благоустройства для ведения предпринимательской деятельности. Тот же асфальт на тротуаре является элементом благоустройства, пояснила чиновница.

Еще одна новинка будущих правил – запрет на парковку или стоянку автомобилей на тротуарах, что повсеместно наблюдается в Краматорске и никак не пресекается. Останавливаться на тротуаре, чтобы выгрузить товар для магазина или по личным нуждам – запрещено, и вскоре, считают чиновники, это правило начнут соблюдать в городе.

Источник: Восточный проект

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