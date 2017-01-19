Первая опорная школа в Донецкой области начнет работу уже в феврале – марте, – Жебривский. Новости

Первая опорная школа в Донецкой области начнет работу уже в конце февраля – в марте. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время включения по Skype в Украинском кризисном медиа-центре.

«Я думаю, что в Балбасовке, это Славянский район, мы в конце февраля – в марте первую школу уже запустим. Где-то в апреле планируем еще три школы – полностью отреконструированных, сделанных, оборудованных – запустить. До 1 сентября все 21 опорная школа плюс hub school (в Краматорске – ред.) должны начать работу в полном объеме», – сказал он.

Жебривский подчеркнул, что опорная школа должна быть фактически в каждом районе и в каждом городе.

По его словам, на данный момент работы по реконструкции и оснащению начаты уже в 14 школах, с 1 марта такие работы стартуют и в остальных учреждениях, которые должны стать опорными школами.

Источник: MRPL.CITY

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