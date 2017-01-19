Станислава Васин: Постновогодний Донецк (Фото). Главная

Процветающая барахолка, постоянная пропаганда, гастрономы и кофейни со Сталиным – все это сочетается в неподконтрольном Донецке с огромным количеством иллюминации на главной площади города. Вечером центр Донецка утопает в огнях, тогда как днем город окунается во тьму советских времен вперемешку с «лихими 90-ми». Как сейчас выглядит центр города и чем живут его жители – в материале донецкого блогера Станислава Васина на «Радио Свобода».

Если в теплое время года центр Донецка находится на бульваре Пушкина – с его живой музыкой, ресторанами, огненными шоу, то новогодние праздники перемещают скопление людей несколько в сторону, на площадь Ленина.

На самой площади размещается главная елка Донецка, слева от которой блестит огнями фонтан, а справа – украшенный разноцветными фонарями сквер.

Такой же праздник огней можно встретить и у драмтеатра, а также на небольшом участке бульвара Пушкина сразу за самим театром.

Вечерами в этих местах достаточно многолюдно, чего не скажешь о других частях города: к восьми вечера пустеет даже бульвар, не говоря уже про абсолютно пустом мосте в парке Щербакова и редких прохожих в самом парке.

Мост в парке Щербакова вечером

А вот днем Донецк превращается в смесь советских времен и 90-х годов. Пейзажи здесь не столь радужны: большая часть пострадавших от войны учреждений стоит закрытой. Однако отдельные отремонтированы. К числу таких относится и Донецкий городской молодежный центр (ДГМЦ), в котором был пожар из-за обстрела.

Главный вход в ДГМЦ

Теперь главный вход и окна заложены кирпичами, зато сам центр украшает красная надпись «С.С.С.Р.».

ДГМЦ – окна и вход в кирпичах

А стадион «Донбасс-Арена», тоже пострадавший от обстрела, теперь используется под склады для гуманитарной помощи штаба Рината Ахметова.

У троллейбусных и трамвайных остановок можно обнаружить привычную для 90-х картину: стариков, которые продают значки, советские вазы, монеты и книги.

Здесь же в большом количестве комиссионные магазины и товары из «братской» «ЛНР».

По-прежнему процветает бизнес с обналичиванием банковских карт и денежными переводами.

Не исчезает из города и пропаганда. Почти на каждой улице есть билборд от так называемых «министерств» или лично Захарченко, или «Ташкента», которые поздравляют дончан с новогодними праздниками.

Сам же общественный транспорт пестрит пропагандой о достижениях «ДНР» и военной рекламой, в которой призывают вступать на военную «службу по контракту».

Большая часть небольших продуктовых магазинов из маркетов вновь превратилась в гастрономы. В торговых рядах в районе автовокзала «Южный» находится и нашумевшая кофейня «Коба» (псевдоним Сталина), в которой, однако, не было ни одного человека на момент моего посещения.

В районе автовокзала большое количество легковых авто с российскими номерами или номерами «ДНР». Часто российские автомобили припаркованы у магазинов, продающих военную форму и снаряжение, вроде «Партизана» по Университетской.

Такой бизнес также пользуется неплохим спросом.