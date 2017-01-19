The New York Times приехало в Луганск ради местного «кулибина» (Видео). Главная

Экспериментатор Павел Павлов живет в неподконтрольном Луганске, молодой человек организовал YouTube-канал, где демонстрирует необычные эксперименты с электричеством, опыты и изобретения, делится нестандартными идеями, которые также пригодятся в жизни в военных условиях.

«У нас на канале есть видеоролики, как добыть электричество, когда совсем ничего нет. И сделать это из подручных средств, которые везде можно купить. Например, в селе, где есть автомагазин, мы купили генератор от автомобиля ВАЗ, еще некоторые детали и аккумулятор. Закрепили всю конструкцию так, чтобы можно было сесть на велосипед и крутить педали. Заднее колесо крутилось, оно вращало генератор, он заряжал аккумулятор, и преобразователем мы уже могли запитывать практически всю бытовую технику. Этот ролик всем очень понравился, он набрал где-то порядка 2 миллионов просмотров», – рассказывает Павел.

Также луганчанин делал ряд роликов о самостоятельной организации системы wi-fi. «Мы объяснили, как передать сигнал по wi-fi даже на 20 км, что неслыханно. На своем видео мы все подробно показали, как это работает и как настраивается. И многие люди повторяли за нами», – продолжает эксперементатор.

«В ближайшее время мы планируем из солнечных элементов для панелей сделать панели для разных напряжений – телефона, ноутбука и для бытовой техники до 2 КВт. Есть и иные задумки», – рассказывает Павел.

У парня средне-техническое образование, он работал младшим специалистом по ремонту и обслуживанию электробытовой техники, на холодильных установках. Но опыты в YouTube заставили все изучать заново.

YouTube-канал Павел создал со своим другом из Луганска Александром, а недавно к ним присоединился Никита – такой же экспериментатор из Казахстана, который сделал велосипед из бензопилы. «Никита прилетал к нам в Луганск, мы экспериментировали вместе. Как дальше мы будем сотрудничать, мне сказать сложно», – отмечает Павел.

О луганчанах-эксперементаторах писало известное американское издание The New York Times. «Они обнаружили нас на YouTube-канале. Им было интересно поснимать и Луганск, и людей, которые там живут, а наш опыт их просто заманивал приехать. Они вышли с нами на связь в социальной сети. Когда они приехали, то снимали все – не только наши опыты, но и нашу жизнь, быт. Это все отличается от американской жизни, поэтому им было невероятно интересно. Вышел достаточно хороший, продуманный ролик, которым я очень доволен», – констатировал Павел.

Парень отмечает, что в Луганске его мало узнают. «Бывает, что узнают, но редко. Я могу сказать, что молодежь в основном разъехалась, кто куда», – резюмирует Павел.

По материалам «Громадського радіо»