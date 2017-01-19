Поезда «Мариуполь – Одесса» в ближайшее время не будет, – Укрзализныця. Главная

Вопреки обнародованной информации о назначении поезда «Мариуполь – Одесса», руководство «Укрзализныци» заявляет, что такое сообщение невозможно. В ближайшее время – точно. Об этом идет речь в ответе на официальный информационный запрос журналистов.

«ПАО «Укрзализныця» старается обеспечить перевозку пассажиров во всех направлениях движения, в том числе – в Мариуполь. Из-за значительного дефицита пассажирского подвижного состава существует насущная необходимость наиболее эффективного его использования с учетом наличия необходимого пассажиропотока. На сегодня рабочий парк пассажирских вагонов регионального филиала «Донецкая железная дорога», который остался на подконтрольной Украине территории, в полном объеме эксплуатируется в поездах: «Мариуполь – Львов», «Мариуполь – Киев» (с группой беспересадочных вагонов «Мариуполь – Харьков»), «Константиновка – Одесса» и «Константиновка – Киев», – говорится в ответе.

В «Укрзализныце» объясняют, что, согласно графику движения поездов на 2016/2017 год, назначение группы беспересадочных вагонов сообщением «Мариуполь – Одесса» возможно лишь в одном направлении – из Одессы на Мариуполь в составе поездов «Одесса – Константиновка» и сообщением «Киев – Мариуполь» за счет сокращения количества вагонов соответствующего сообщения в схемах их формирования. В направлении «Мариуполь – Одесса» нет поездов, расписание движения которых совпадает для возможности перецепки группы беспересадочных вагонов.

В то же время, назначение дополнительных пассажирских поездов в сообщении с Мариуполем невозможно без отмены в графике движения грузовых поездов на однопутном участке «Камыш-Заря – Волноваха», которые, в свою очередь, обеспечивают жизнедеятельность промышленных предприятий. Ранее сообщалось, что ремонт данного перегона даст возможность расширить пропускную способность участка до 4 пар поездов в сутки. В настоящее время их курсирует только 3. Напомним, еще в ноябре прошлого года под Мариуполем была завершена реконструкция ключевого участка железной дороги.

«Однако уверяем, что с целью определения объема пассажиропотока, необходимого для назначения отдельного поезда из Мариуполя в Одессу, ПАО «Укрзализныця» в ближайшее время проведет маркетинговое исследование, по результатам которого будет приниматься соответствующее решение», – говорится в ответе.

Есть и хорошая новость: «Ночной экспресс» в Киев таки появится.

«Назначение поезда категории «Ночной экспресс» «Киев – Мариуполь» всесторонне прорабатывается. На сегодня конкретная дата начала курсирования данного поезда еще не определена, так как его назначение будет возможно после подготовки соответствующего подвижного состава и инфраструктуры – говорят в «Укрзализныце».

Источник: Сайт города Мариуполя

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