В Краматорске решают вопрос проезда льготников в городском транспорте. Главная

На сессию горсовета Краматорска (Донецкая обл.) выносится проект решения об утверждении коэффициента соотношения платных и льготных пассажиров в городском транспорте.

Данный показатель определяет сумму дотаций на компенсацию проезда льготников. Раньше он рассчитывался в министерстве, но с 2014 года такую практику отменили. Таким образом, в 2015 году действовал старый коэффициент – 3,62 для всех видов транспорта, а на 2016 год рассчитали средний на основании данных 2014-2014 гг. – 3,55.

В прошлом году городские власти озаботились данным вопросом и пригласили специалистов Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. По заказу отдела транспорта они провели анализ и оптимизацию транспортных систем Краматорска. В частности, сделали анализ современного состояния сети маршрутов общественного транспорта, провели выборочное обследование пассажиропотоков, рассчитали коэффициент соотношения платных и льготных пассажиров.

По расчетам специалистов, в Краматорске коэффициент для электротранспорта составляет 3,14, а для автобусов – 2,02. Теперь слово за депутатами горсовета, которые должны принять решение.

Впрочем, в документе прописано, что компенсация проезда льготников осуществляется в рамках, выделенных на эти цели ассигнований из городского бюджета. На протяжении 2016 года выделялось средств значительно меньше, чем было необходимо. Например, при утвержденном коэффициенте 3,55, по словам директора АТП Сергея Дубового, предприятие фактически получало компенсацию по коэффициенту 1,36. Такая же ситуация сложилась и на ТТУ, где компенсировали в лучшем случае половину понесенных затрат.

Подобный подход городские чиновники объясняли тем, что в бюджете недостаточно средств, для того, чтобы оплатить за всех льготников. C 2016 года компенсацию проезда льготников переложили с государственного бюджета на местные, и, по примерным расчетам, для этих целей необходимо было изыскать более 45 млн грн в год.

В Краматорске проживает около 65 тыс. горожан, которые имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. При этом льготы утверждены на законодательном уровне, поэтому внести изменения на местном уровне нет возможности.

Источник: Новости Краматорска

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